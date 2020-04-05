Vefa Sosyal Destek ekibi aralıksız çalışıyor

Haber: BMA

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkması kısıtlı tek başına yaşayan ve herhangi bir yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşların, temel ihtiyaçlarını karşılanmak için oluşturulan “Vefa Sosyal Destek Grupları” görevlerine devam ediyor.

Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar ihtiyaç taleplerini ALO 112-155-156‘nın yanı sıra 0374 311 6700 numaralı Gerede Belediyesi Sosyal Destek Hattı ve 0374 311 8566 numaralı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hattına iletiyor. Vatandaşların talepleri bölge ve görev ayrımı yapılmaksızın alınarak doğrudan Gerede Kaymakamlığı koordinesiyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına iletiliyor.

Yapılan çağrılar sonucunda, evlerinden çıkmayan vatandaşların tüm isteklerine cevap veren ekipler, evlere gıda kolisi, ilaç alımı ve diğer tüm istekleri yerine getiriyor. Gerede Kaymakamlığı, Gerede Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, Merkez ve Köy Muhtarları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görevlilerinden oluşan ekipler, talepleri en kısa sürede değerlendirerek vatandaşların yardımına koşuyor. İlçede şu ana kadar yaklaşık 200’e yakın ailenin taleplerinin yerine getirildiği belirtiliyor.