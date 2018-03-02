HATİCE ÖZDEMİR
Seben ilçesi kuzgölcük köyü halkından Yaşar ÖZDEMİR’in eşi, Ayhan ve Bayram ÖZDEMİR’in anneleri, Huri ve Rabia ÖZDEMİR’in kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Karacasu Santral camii’nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Kuzgölcük yayla mezarlığına defnedilecektir.
NAZİRE YERLİKAYA
Seben ilçesi Tazılar köyü halkından ( Merhum) Hasan YERLİKAYA’nın eşi, Mehmet YERLİKAYA’nın annesi, Kadriye YERLİKAYA’nın kayınvalidesi, Hakan, Erkan, Ersin, Gülser, Medine YERLİKAYA’nın babaanneleri;
Cenazesi bugün Seben Tazılar köyü camii’nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
Cenaze için Saat:10:30’da Aktaş camii önünden araç kaldırılacaktır.
RAŞİT CİHAN
Musluklar köyü halkından (Merhum) İdris CİHAN’ın oğlu, İsmail CİHAN, Tavide ŞEN, Huriye BULGAN, Naciye ŞAHİN’in kardeşleri, Muhittin, Hamiyet’in babaları, Safiye CİHAN’ın eşi,
Cenazesi bugün Musluklar köyü camii’nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
MUAZZEZ TOPÇUOĞLU
Mudurnu’,0lu Çavuşlar lakaplı (Merhum) Raci TOPÇUOĞLU’nun eşi, İzzet TOPÇUOĞLU ve Ayten EZGÜN’ün anneleri, Naime TOPÇUOĞLU’nun kayınvalidesi;
Cenazesi bugün Borazanlar mahalle camii’nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Şehitler mezarlığına defnedilecektir.
HASAN TURAN
Rüzgarlar köyü Şeremetler mahallesi sakinlerinden (Merhum) Müşerref TURAN’ın eşi, Ayhan, Nuriye, Hayriye’nin babaları, Fikriye TURAN, Sadettin AKMAN ve İbrahim MAZAKOĞLU’nun kayınpederi;
Cenazesi bugün Rüzgarlar köyü Şeremetler mahalle camii’nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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