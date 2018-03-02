banner133

banner101

02 Mart 2018 Cuma
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • VEFAT EDENLER

    VEFAT EDENLER

    02 Mart 2018 Cuma 10:40
    Bu haber 143 kez okundu
    VEFAT EDENLER

    HATİCE ÖZDEMİR

    Seben ilçesi kuzgölcük köyü halkından Yaşar ÖZDEMİR’in eşi, Ayhan ve Bayram ÖZDEMİR’in anneleri, Huri ve Rabia ÖZDEMİR’in kayınvalidesi;

    Cenazesi bugün Karacasu Santral camii’nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası Kuzgölcük  yayla mezarlığına defnedilecektir.

    NAZİRE YERLİKAYA

    Seben ilçesi Tazılar köyü halkından ( Merhum) Hasan YERLİKAYA’nın eşi, Mehmet YERLİKAYA’nın annesi, Kadriye YERLİKAYA’nın kayınvalidesi, Hakan, Erkan, Ersin, Gülser, Medine YERLİKAYA’nın babaanneleri;

    Cenazesi bugün Seben Tazılar köyü  camii’nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    Cenaze için Saat:10:30’da Aktaş camii önünden araç kaldırılacaktır.

    RAŞİT CİHAN

    Musluklar köyü halkından (Merhum) İdris CİHAN’ın oğlu, İsmail CİHAN, Tavide ŞEN, Huriye BULGAN, Naciye ŞAHİN’in kardeşleri, Muhittin, Hamiyet’in babaları, Safiye CİHAN’ın eşi,

    Cenazesi bugün Musluklar köyü camii’nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    MUAZZEZ TOPÇUOĞLU

    Mudurnu’,0lu Çavuşlar lakaplı (Merhum) Raci TOPÇUOĞLU’nun eşi, İzzet  TOPÇUOĞLU ve Ayten EZGÜN’ün anneleri, Naime TOPÇUOĞLU’nun kayınvalidesi;

    Cenazesi bugün Borazanlar mahalle camii’nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası  Şehitler mezarlığına defnedilecektir.

    HASAN TURAN

    Rüzgarlar köyü Şeremetler mahallesi sakinlerinden (Merhum) Müşerref TURAN’ın eşi, Ayhan, Nuriye, Hayriye’nin babaları, Fikriye TURAN, Sadettin AKMAN ve İbrahim MAZAKOĞLU’nun kayınpederi;

    Cenazesi bugün Rüzgarlar köyü Şeremetler mahalle camii’nde kılınacak cuma ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.

    Anahtar Kelimeler: VEFAT, EDENLER

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Köroğlu “ANIT”ımızın KONTROLÜ için”SEYAHAT” ve “BAŞARILI” SPORCULARIMIZA “ÖDÜLLER”İMİ?
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu CENNETTEYMİŞ GİBİ YAŞAYALIM !
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİLGİSAYARINLA DEĞİL AİLENLE KONUŞ 2
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben Sempozyumu (*)
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Vefatının 7.’nci Yıldönümünde Erbakan’ı Anma Toplantısı
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel MİLLİ OLMAK NEDİR
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BOLU ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDE KAN DEĞİŞİMİ
  • ÖMER ERU ÖMER ERU EKONOMİK SORUNLARIMIZIN NEDENLERİ
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ŞUNU DEMEK İSTİYORUM
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Okuluma Dokunma!
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Hitler Bir Kez Daha Öldü
  • Gürkan Dura Gürkan Dura İKİ İLERİ BİR GERİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SIRA GELDİ FİDANLIĞA
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Rektör Uçtu Uçtu, Mengen’e Kondu
  • Suat Tosun Suat Tosun UZAK GÖRÜŞLÜ HEMŞEHRİMİZ: İRFAN ATAÖVER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR Umutsuz olma diyor kâinat
  • Nihal Eker Nihal Eker HAYATIMIZI SARAN SARMAŞIKLAR
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu BIÇAK KEMİKTE
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Bir yandan sevinç, bir yandan hüzün…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İRŞAD, VAAZ VE VAİZ
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR KAYIP BİR NESİL VE KÜTÜPHANELER
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur GÖLCÜK TABİAT PARKI MİLLETİN OLARAK KALMALIDIR
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129