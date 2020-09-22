Vefat sayımız artıyor…

Haber: N. HalidAltundal

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda koronavirüs salgınıyla mücadele ilimizde aralıksız devam ederken artan vaka artışına rağmen vatandaşların kurallara riayet etmemesi pes dedirtiyor. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 100 sağlık çalışanının gece gündüz filyasyon çalışmaları gerçekleştirdiği ilimizde günlük tespit edilen vakaların çokluğu ürkütücü boyutlara ulaşmış durumda.

İçişleri Bakanlığı genelgeleri kapsamında geniş çaplı denetimler belirlenen aralıklarla devam ederken öte yandan kolluk kuvvetleri rutin denetimlerini özellikle vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu cadde, park ve meydanlarda gerçekleştiriyor. Maske ve mesafe kuralının sık sık göz ardı edildiği ilimizde hastanede tedavi altına alınan hastalarda artış yaşandığı öğrenilirken durumu kritik olan hastaların da bulunması korkutuyor.

VEFATLARIN ÖNÜNE GEÇİLEMİYOR

Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına yeterince uyulmamasına bağlı olarak ortaya çıkan pozitif vakaların bir kısmı hastanede tedavi altına alınıyor. Özellikle yüksek risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları çok yoğun etkileyen covid-19 dolayısıyla ilimizde bugüne kadar vefat eden kişi sayısının 70’i aştığı öğrenildi. Vefat sayısındaki artış halk arasında korkuya neden olurken yetkililer sık sık yaptığı uyarılarla vatandaşları kurallara uymaya davet ediyor.

SORUMSUZLUK DİZ BOYU

Öte yandan vaka artışlarının başlıca sebeplerinin büyük oranda düğün, nişan, taziye gibi toplu etkinliklerinin yapılması ve vatandaşların bu etkinliklerde kurallara uymaması olduğu belirtiliyor. Yapılan tüm uyarılar ve cezai işlemlere rağmen vatandaşların kuralları hiçe sayması sonucu yayılma hızı düşürülemeyen koronavirüs sebebiyle ilimizde ilerleyen zamanlarda yeni önlemler alınması bekleniyor. Ayrıca karantina altında olması gerekirken gezmeye çıkan vatandaşların sorumsuzluğu ise vaka artışlarındaki önemli etkenlerden olarak dikkat çekiyor. Karantina kurallarını ihlal eden kişiler kolluk kuvvetlerince tespit edilerek süreyi tamamlamak üzere sağlık ekipleri nezaretinde Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştiriliyor. Ayrıca bu kişilere para cezası kesilerek Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunuluyor.