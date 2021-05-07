Vefat sayısı düşüyor

Haber: N. HalidAltundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan ve‘tam kapanma’ olarak nitelendirilen yeni tedbirler günlük vaka sayısına olumlu etki etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Sayfasında açıklanan son tablolarda günlük vaka sayısı 25 binin altına düştü. Son olarak açıklanan 6 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs tablosunda yer alan bilgilere göre 24 saatte 22 bin 388 vaka tespit edildi. Hasta sayısı 2 bin 401 olarak belirlenirken vefat sayısı 304’ekadar düştü. 22 bin vakaya karşılık ise 37 bin 298 kişi iyileşti.

Yeni açıklanan tablolarda günlük vaka sayısında kademeli bir düşüş gözlenirken hasta sayısında beklenilen düşüş görülmedi. Ancak vefat sayısındaki düşüş salgının kontrolünde umut veren gelişme oldu. Kamuoyunda ‘tam kapanma’ döneminin uzatılacağına dair tartışmalar yaşanırken gözler Ramazan Bayramı öncesi yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Salgının son durumunun masaya yatırılacağı toplantıda vaka, hasta ve vefat sayılarına göre bir değerlendirme yapılarak yeni kararlar alınacağı düşünülüyor.