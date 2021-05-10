Vefat ve hasta sayısında düşüş

Haber: N. HalidAltundal

Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan ayı için alınan tedbir kararları günlük vaka sayısına etkisini artırarak sürdürüyor. Son 10 günlük süreçte vaka sayıları 30 bin seviyesinden 15 bin seviyelerine kadar geriledi. Sağlık Bakanlığı Covid-19 Sayfasında açıklanan son tablolarda günlük vaka sayısı 20 binin altında seyretmeye başladı. Son olarak açıklanan 10 Mayıs 2021 tarihli koronavirüs tablosunda yer alan bilgilere göre 24 saatte 15 bin 121 vaka tespit edildi. Hasta sayısı 2 bin 102 olarak belirlenirken vefat sayısı 283 olarak gerçekleşti. 15 bin vakaya karşılık ise 25 bin 694 kişi iyileşti.

Yeni açıklanan tablolarda günlük vaka sayısında başlayan düşüş eğilimi hasta ve vefat sayılarına da yansımaya başladı. Tabloda vefat ve hasta sayılarında da düşüşlerin başlaması umut veren gelişme oldu. Salgın yeniden kontrol altına alınmaya başlarken gözler Ramazan Bayramı öncesi yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi. Salgının son durumunun masaya yatırılacağı toplantıda vaka, hasta ve vefat sayılarına göre bir değerlendirme yapılarak yeni kararlar alınacağı düşünülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yaptığı açıklamada 17 Mayıs itibariyle başlatılacak normalleşme adımları kararları alacaklarını bildirmişti.