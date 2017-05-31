29.05.2017 Tarihinde Toprağa verdiğimiz, Canım Babam Eşsiz İnsan;

Mustafa Kemal ÇİZMECİOĞLU’nun

Tedavisi süresince tıbbi bilgi ve insani yardımlarını esirgemeyen

Özel Çağsu ve Fatma Hatun Hastaneleri Sahibi

Cavit DEMİR’e

Özel Çağsu Hastanesi Baş Hekimi, Sevgili Bacanağım-Kardeşim

Uzm. Dr. Erdal KAYA’ya

Özel Fatma Hatun Hastanesi Doktorlarından

Op.Dr. Şaban BEYAZPINAR ve Op. Dr. Ömer POLAT’a

Özel Çağsu Hastanesi’nin özveri ile hizmet veren Hemşireleri

Semra KESER, Ufuk Umut ZENGİN, Merve ÖZÇELİK, Hilal UYGUN, Elif KOCADAĞ, Elif KARADAŞ, Nurhan ULUSOY, Ali OYNAR, Fatih USTA ve Seda Yiğit’e

Emek Veren diğer Doktor, Hemşire ve Personele

Hastalığı süresince, vefatında ve sonrasında desteklerini esirgemeyen, bizlere yüreklerini açan ziyarete gelen telefon ve sosyal medya ile ulaşarak taziyelerini bildiren;

Tüm Akraba ve Dostlarımıza çok Teşekkür Ederiz.

Mehmet Tamer ÇİZMECİOĞLU