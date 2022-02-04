Vefatının 563. Yıldönümü programı belli oldu

Haber: Okay Özcan

Her sene Göynük Belediyesi ve Akşemseddin Hz. Vakfı’nca Göynük’te düzenlenen Akşemseddin Hazretleri anma mevlidi ne zaman yapılacağı belli oldu. Geçtiğimiz sene 562.’si Ayasofya-i Kebir Camiinde düzenlenen anma programı bu sene Ankara da bulunan Melike Hatun Camiinde gerçekleşecek. İstanbul'un manevi Fatih'i, Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin Hazretleri'nin vefat yıldönümü dolayısıyla düzenlenecek olan 563. Vefat yıldönümü programını açıklayan Göynük Belediye Başkanı ve Akşemseddin Hz. Vakfı Başkanı Ahmet Çankaya, 15 Şubat’ta düzenleneceğini duyurdu. Kameralar karşısına geçen Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, “Başkentimizde güzel bir anma programı düzenleyeceğiz, gelmek tüm vatandaşlarımızı ben buradan davet etmek istiyorum. Düzenleyeceğimiz programa gelecek olan tüm vatandaşlarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. Programın zenginliği ancak katılımın çok olmasıyla orantılı” dedi.

İşte Akşemseddin Hazretleri’nin 563’ncü vefat yıldönümünü anma ve mevlid-i şerifi programı;

İlk olarak İnegöl Mehter Takımı Mehteran gösterimi yapılacak. Onun ardından ise İl Müftü Yardımcısı Necmettin Saydan günün anlam ve önemini vurgulayan konuşma yapacak. Sonrasında ise Selami Seçgin, Yunus Koçhan, Nuri Aydın, Cafer Akbay, Murat Aydın mevlid-i şerif okuyacak.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 09:59