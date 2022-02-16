Vefatının 563. yılında anıldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Akşemseddin Hazretleri’nin 563. Vefat yıldönümü anma günü ve mevlid-i şerif programı Ankara’da gerçekleştirildi. Ankara Melike Hatun Camii Şerifi önünde İnegöl Mehter Takımı mehteran gösterisiyle başlayan programa Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Milletvekili Mehmet Taytak, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, bir dönem ilçemiz Göynük’te Kaymakam olarak görev yapan ve şu anda İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri olan Selim Çapar, eski Sakarya Milletvekili ve eski Akyazı Belediye Başkanı Recep Yıldırım, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanvekili Mehmet Başaran, Kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mevlid-i Şerif programının ardından Sponsorların katkılarıyla gelen misafirlere yemek ikram edildi.

AKŞEMSEDDİN HAZRETLERİ HAKKINDA

Bugün Suriye sınırları içinde yer alan Şam'da 1390'da doğan ve asıl ismi Muhammed Şemseddin bin Hamza olan Akşemseddin küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i hıfzetti. Ailesiyle 7 yaşında Anadolu'ya gelip Samsun'un Kavak ilçesine yerleşen Akşemseddin, babası alim Şeyh Şerafeddin Hamza'nın vefatının ardından şeri ilimlerle tıp eğitimi aldı. Osmancık Medresesinde müderris olan Akşemseddin, tasavvuf yolunda yükselmek için İran, Şam ve Bağdat'ı dolaştıktan sonra tavsiye üzerine zamanın büyük velisi Hacı Bayram Hazretlerine gitmeye karar verdi. Hacı Bayram Veli'nin yanında kaldığı süre içinde tasavvufun inceliklerini öğrenen Akşemseddin, icazetini aldıktan sonra Beypazarı'na yerleşti. Bir süre burada kalan Akşemseddin, daha sonra Göynük'e gitti.

Göynük'te yaşadığı dönemde Fatih Sultan Mehmet'in fetih hazırlıkları yaptığı haberi üzerine Edirne'ye giden Akşemseddin Hazretleri, İstanbul'un fethine katılarak padişahın yanında bulundu.

Fatih Sultan Mehmet'in "O benim hocamdır. Şehrin manevi fatihidir." dediği Akşemseddin, fetihten sonra Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazında hutbe okudu. Akşemseddin, İstanbul'da Eyüp Sultan'ın kabrini de bulduktan sonra padişahın tüm ısrarlarına rağmen Göynük'e döndü ve 1459'da burada vefat etti. " İstanbul'un manevi fatihi", büyük bir alim, usta bir hekim, büyük bir veli ve çok yönlü bir bilim insanı olarak bilinen Akşemseddin, aynı zamanda yazdığı tıp kitabında mikrobu ilk tanımlayan kişi olarak biliniyor.

Akşemseddin'in "Risalet-ün Nuriyye", "Risale-i Zikrullah", "Risale-i Şerh-i Ahval-i Hacı Bayram-ı Veli", "Def'üMetain", "Makamat-ı Evliya (Velilerin Makamları)", "Maddetü'l Hayat (Hayat Maddesi)", "Nasihatname-i Akşemseddin (Akşemseddin Nasihatnamesi)", "Kitabu't-Tıp (Tıp Kitabı)" ve "Hall-i Müşkilat (Güçlüklerin Halli)" isimli eserleri bulunuyor.