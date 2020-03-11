Vefatının 60. yıldönümünde anılacak

Haber: Ceylan Beykoz

Risale-i Nur Enstitüsü, Yeni Asya Gazetesi, Yeni Asya Vakfı ve Köprü Dergisi tarafından 23-30 Mart Bediüzzaman Haftası dolayısıyla düzenlenecek programda Said Nursi anılacak. Vefatının 60. yıl dönümü dolayısıyla “İnsanlık İçin Yeniden Asr-ı Saadet” adıyla düzenlenecek Said Nursi anma programının konukları ise Prof. Dr. Ahmet Battal ve Gazeteci Yazar Cevher İlhan olacak. 28 Mart Cumartesi günü Karaçayır Nikah Salonunda saat 19.45’te gerçekleştirilecek anma programına katılımın yoğun olması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 14:24