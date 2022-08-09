Vekalet Serin’de

Haber: C. Kutay Aykan

Yoğun çalışma temposunun ardından Belediye Başkanı Tanju Özcan, izne ayrıldı. Başkan Özcan’ın, başkanlık görevini bir haftalığına Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Serin’e vekalet verdi.

1 haftalık izinin ardından Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’ya yaptığı hizmetlerden dolayı hiç yorulmadığını ve izin dönüşü hizmetlere devam edeceğini belirtti.

Başkanlık görevine bir haftalığına Bolu Belediyesinin deneyimli ve tecrübeli CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Serin vekalet edecek.

Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2022, 11:44