Vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı



Haber: N. Halid Altundal

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) ortaklaşa yürüttüğü “2021 Yılı Vekâlet Yoluyla Kurban Kesim Programı Tanıtım Toplantısı”, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. TDV Kocatepe Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, medeniyetimizin merhamet medeniyeti olduğunu belirterek, “Kurban ibadeti, Rabbimize yaklaşma ve iyiye, güzele, hakikate ulaşma arayışıdır. Sevgi, vefa, sadakat ve fedakârlığın simgesidir. Yaratan’a karşı ihsan şuurunu, yaratılanlara paylaşma ahlakını pekiştiren önemli bir nimettir. Bizlere sahip olduğumuz imkanları, inandığımız değerler uğruna feda edebilme erdemi ve iradesi kazandıran büyük bir ibadettir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ve TDV’nin özverili insan kaynağıyla sahip olduğu hizmet potansiyelinin ve bu konuda taşıdığı hassasiyetin, TDV’ye emanet edilen kurban vekâletlerinde her yıl düzenli bir artışın yaşanmasına vesile olduğunun altını çizen Başkan Erbaş, “Milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yıl aldığımız bağış rakamlarının üzerine çıkarak 20 milyondan fazla ihtiyaç sahibine Türkiye’nin iyilik elinin ulaştırılması hedeflenmektedir. Vekâlet yoluyla kurban çalışmalarımız kapsamında Türkiye’de 81 il 922 ilçede, yurt dışında ise 100 civarında ülke 280 bölgede mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın yardım elini ulaştıracağız inşallah” diye konuştu.

“TDV VEKALETLE KURBAN BEDELİ, YURT İÇİ 1125 TL, YURT DIŞI İSE 925 TL”

Vekâletle kurban hizmetinin Türkiye’de müftülüklerle, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, koordinatörlükler ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütüldüğünü belirten Başkan Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfımızca bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedelleri, yurt içi 1125 TL, yurt dışı ise 925 TL olarak belirlenmiştir” dedi.

“81 İLDE BAĞIŞ STANDLARI KURULACAK”

Başkan Erbaş, TDV’nin vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenlerin www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak bağış yapabileceklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Vatandaşlarımız, mobil bağış uygulamamız üzerinden de kurban vekâletlerini verebileceklerdir. Ayrıca il ve ilçe müftülükleri, din görevlileri, TDV ve PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekâletle kurban organizasyonuna katılım sağlayabileceklerdir. Bu süreçte vatandaşlarımız, 0312 416 9000 numaralı telefondan arayarak kurban vekâleti hakkında detaylı bilgi alabileceklerdir. Bütün bunların yanı sıra Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 ilde, şehirlerin önemli noktalarına kurban bağış stantları da kurulacaktır. 1003 şubemiz aracılığıyla il ve ilçelerde merkezi noktalara kurulacak ve vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği stantlarda hem bağış yapılabilecek hem de kurban hizmetleri hakkında bilgi alınabilecektir.”