Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 2 bin 250 lira, yurt dışında 1800 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bu açıklamaya göre kurban bedeli asgari ücretin yarından fazla olarak açıklanmış oldu.

Vekaletle kurban kesim bedeli belli oldu

Haber: C. Kutay Aykan

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramının bereketini ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında kardeşlerimize ulaştırıyor, bayram sevincini hep birlikte yaşıyoruz." dedi.

Ali Erbaş, "Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2022 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 2.250 TL, yurt dışında ise 1.800 TL olarak belirledik." ifadelerini kullandı. Öte yandan vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin asgari ücretin yarısından biraz fazla olması, bazı kesimler tarafından tepkilere neden oldu.

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