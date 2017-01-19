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19 Ocak 2017 Perşembe
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    • Vekil kazayı anlattı

    Önceki gün CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile İzmir Milletvekili Ali Yiğit, Özcan’a ait otomobille TBMM’ye giriş yapacakları sırada, otomatik kapı kendiliğinden açılmış ve açılan kapıya çarpan araç adeta hurdaya dönmüştü.

    19 Ocak 2017 Perşembe 09:28
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    Vekil kazayı anlattı

    Haber; Ceylan BEYKOZ

    Otomatik kapının otomobile çarpması sonucu açılan hava yastıklarından dolayı 2 vekil hafif şekilde yaralanmış ve sağlık kontrolünden geçen vekillerin durumlarının iyi olduğu öğrenilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Bolu milletvekili Tanju Özcan, TBMM Çankaya kapısında yaşadığı kazayla ilgili açıklamalarda bulundu. Vekil Özcan kaza anını anlatarak, "Burası uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir kapı. Ben başıma gelen olayın kötü niyetli bir arkadaş tarafından gerçekleştirilmediğini, bir ihmal olduğunu düşünüyorum" dedi.

    CHP Bolu milletvekili Özcan, TBMM Çankaya kapısında yaşadığı kazayı TBMM Genel Kurulu'nda bugün anlattı. Özcan, Çankaya kapısına CHP İzmir milletvekili Ali Yiğit ile birlikte geldiğini söyleyerek, "Polis memuru arkadaşımız bizi selamlayarak, 'Buyrun' işareti gösterdi. Herhangi bir şekilde o girişte yerden açılan bariyer kapalı değildi. Hareket ettik. Yaklaşık 20-30 kilometre hızla içeri girerken, birden gümleme sesi, arkasından aracın hava yastıkları açıldı, camları kırıldı. Biz zannettik ki yakınımızda bomba patladı. Dışarı çıktığımızda kapalı olan sistem, bizim gireceğimiz esnada açılmış ve yerden 20 santimetre yükselmiş. Burada güvenlik amaçlı sistemi koyuyoruz, kazaya sebebiyet veriyor. Burada bir güvenlik açığı da oluşuyor. Biz zarar görmeden kurtulduk. Ancak hepimiz biliyoruz ki Sayın Başbakanın, Sayın Genel Başkanların, Sayın Bakanların makam araçları, koruma araçları 20-30 kilometre hızla girmiyor bazen 70-80 kilometre hızla giriyor. Burası uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir kapı. Ben bugün başıma gelen olayın kötü niyetli bir arkadaş tarafı dan gerçekleştirilmediğini, bir ihmal olduğunu düşünüyorum" dedi.

    Yiğit ise Meclis'in kapısında kaza yaptıklarını belirterek, "Çok büyük talihsizlik. Hiç bir art niyet beklemiyoruz. Önemli olan kaza yapmamaktı ama yaptık. Daha büyük kazalara sebebiyet vermek için tedbir alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

     

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