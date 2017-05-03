Haber:Aysun BEYKOZ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlük koltuğuna vekaleten oturacak isim belli oldu. Geçtiğimiz günlerde ismi FETÖ soruşturmasında sanık olarak geçen Prof. Dr. Hayri Coşkun'un istifasının ardından rektörlük koltuğuna kimin oturacağı akıllarda soru işaretiydi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde YÖK tarafından AİBÜ Rektörlüğüne vekaleten İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Mollaibrahimoğlu atandı.