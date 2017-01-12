Haber: Kasım ŞAHİN

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’de yine yumruklar konuştu. Ak Parti ve MHP’li vekillerin kavgasına yine Meclis’in kavga ayırma konusunda deneyimli ismi Ali Ercoşkun müdahale etti. Ercoşkun’un yumruklaşma olayına müdahalesi fotoğraflara böyle yansıdı. Ercoşkun’un dudaklarını ısırarak kaldırdığı bu yumruğun ise kime isabet ettiği merak konusu haline geldi. MHP'nin IŞİD ile ilgili grup önerisinin oylaması sırasında Meclis'te yumruklar konuştu. Oylama sırasında MHP'li Ali Uzunırmak, Genel Kurulu'nda olmamalarına rağmen bazı AK Partili vekillerin oy kullandığını iddia ederek AK Partilileri sahtekarlıkla suçladı. Bunun üzerine AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Uzunırmak'ın üzerine yürüdü. Uzunırmak ile Şahin arasında tekme tokat kavga yaşandı. Kavga sırasında Uzunırmak yere düştü, Şahin'in ise kaşı açıldı.

Meclis’teki tansiyonu düşürmek de yine Ak Partili ve MHP’li diğer vekillere kaldı. Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun yumruklaşma sırasında olaya müdahale ederek kavga eden tarafları ayırmak isterken yumruk sallaması fotoğraflara böyle yansıdı.