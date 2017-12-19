HABER:Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan 2012 yılında 29 yıllığına kiralanan Gölcük Tabiat Parkı, 19 Aralık’ta yapılacak ihaleyle imara açılacak. Dağ Köşkü ve bungalovlar için 16 aylık inşaat süresi öngörülürken, gölün çevresi tamamen rekreasyon alanı olarak düzenlenecek. CHP Bolu Milletvekili Özcan, Gölcük'ün durumunun halka sorulmasını isteyerek, kararı Boluluların vermesi gerektiğini savundu. CHP'li Özcan, "Bolu ilimiz, Gölcük tartışmasıyla Türkiye'nin gündeminde; ama olumlu bir konuyla değil. Gölcük'ün yapılaşmaya açılması ile ilgili bir tartışma var. Bolu Belediye Başkanı, Gölcük Tabiat Parkı'nı yapılaşmaya açmaya karar vermiş. 19 Aralık'ta ihale var. Gölcük, Alaaddin Yılmaz'ın şahsi malı değil. Gölcük, tüm Boluluların ortak değeri, Türkiye'deki simgesi. Gölcük'ün durumuna Bolulular, karar vermeli. Pazartesi günü sandık kurulsun, vatandaşa sorulsun. Referandum yapılsın. Bolulular 'evet' derse hiçbir şey demeyeceğim; ama 'hayır' derse Gölcük ile ilgili bu çılgın fikirlerden vazgeçilsin. Biz, istiyoruz ki halk gitsin, pikniğini yapsın. Orası doğal halde kalsın" şeklinde konuştu.