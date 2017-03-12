Haber; Aysun BEYKOZ

Gıda Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Milli Eğitim, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları ile rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazetede yayımlandı. Yayınlanan karara göre Bolu Ticaret İl Müdürlüğü görevini uzun süredir vekaletenyürüten Ersin Terzi makamına asil olarak atandı. 28 Temmuz.2015 tarihli bakanlık onayı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bolu Ticaret İl Müdürü Vekili olarak ilimizde göreve başlayan Terzi, 19 ay sonra makamına asil olarak oturabildi.

1977 Bolu doğumlu olan Terzi ilkokul - ortaokul - Lise ( Bolu Ticaret Lisesi ) eğitimini Bolu'da tamamladı. 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi MYO Muhasebe Bölümünü, 2001 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi. Maliye Bakanlığı'nın, 1998 yılında yapmış olduğu sınav neticesinde Bolu Defterdarlığı bünyesinde memuriyet hayatına başladı.2002-2003 yılları arasında Bolu Defterdarlığı Personel Müdürlüğünde görev yaptı. 28.07.2015 tarihli Bakanlık onayı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bolu Ticaret İl Müdürü Vekili olarak atandı. Terzi evli ve bir çocuk babası.