Haber: Semih BAYKAL



Cumhuriyet'e hakarette adeta tepki yağdı. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu, TÜRGEV Vakfı yöneticisi Bilal Erdoğan’ın gerçekleştirdiği TÜGVA’nın Bolu Koordinatörü Kadir Küçük, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cumhuriyete hakaret etti. Bolu’da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Bolu Şubesine, Kızılay’ın İzzet Baysal Caddesindeki binasından yer tahsisi gerçekleştirildi. Açılış13 Ekim 2017 Cuma günü yapıldı. TÜGVA Bolu Şubesi açılışına başta Bolu Valisi olmak üzere bütün Bolu’daki devlet bürokrasisi katılmıştı. TÜGVA Koordinatörü Bolu AİBÜ Kamu Yönetimi bölümü öğrencisi Kadir Küçük ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeni ile Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile cumhuriyete hakaret etti. Hakaretin ardından Kadir Küçük’e ilk tepki Bolu milletvekili Tanju Özcan’dan geldi.

TANJU ÖZCAN;

Cumhuriyetin 94 Yılının kutladığımız gün bu kişi tarafından atılan twitler kabul edilemez. AKP zihniyetini ortaya koyması bakımından bu paylaşımlar önemli. Bazen yanlışlıklada olsa gerçek görüşlerini düşüncelerini ortaya koyuyorlar. İşte mevcut zihniyetin gerçek yüzü bu. Gerçek yüzlerini gizlemeye çalışarak yıllardır milleti kandırmaya çalışanlar istem dışı da olsa bazen böyle deşifre oluyorlar dedi.