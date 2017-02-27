Mevcut vekillerimiz 3 dönemdir TBMM’de vatan-millet için çalışıyorlar. Bolu’dan seçilen iktidarı, muhalefeti tam 3 dönemdir Ankara’dalar!3 dönem vekil olanlar elbette bazı işleri yapmak zorundalar. Biz vekilleri Ankara’ya yatmaları için de göndermedik.

Konumuza dönecek olursam, vekillerimiz kendi iç işlerinden, kavgalarından sıyrılmaları gerekiyor. Hepimizin bildiği gibi başkanlarıyla, belediyeleriyle, partilileriyle küsler.

Mecburi toplantıların dışında aynı ortamlarda bulunmamak adına adeta çırpınıyorlar. Aradan aylar, yıllar geçiyor bir de bakıyoruz ki, ortada hiçbir şey yok! Bu işin düzelmesi gerektiğine inanıyorum. Belediye başkanlarıyla, parti içi muhalefetiyle tartışmalarınız olabilir. Bu kimseyi ilgilendirmez ama söz konusu Bolu ve Bolu’nu yarınlarıysa hepimizi ilgilendirir.

2 ay içinde yapılacak olan referandum öncesi hükümet bütün muslukları açtı. Açılan musluklardan Bolu’nun da faydalanması için 2 ay bütün küslükleri, kavgalarınızı, çatışmalarınızı bir kenara bırakmalısınız. Vekillerimiz el birliği için ortak hareket etmelerini istesem çok şey mi istemiş olurum.

Hazır ülkede ortam müsaitken bazı işleri yapmanız için sizlere önerilerim olacak.

Bolu Belediyesinin yaklaşık 1,5 yıldır üzerinde çalıştığı bir proje var. Hani sizin haberiniz yoktur belki ama yarınlarımıza damga vuracaktır. Yatırım değeri 45 milyon Euro olan ve özü tüm atıkların enerjiye dönüştürülmesi projesidir.

Bolu’yu başkalarına anlatırken “cennet” diyorsak eğer, bu cennete gereken değeri ve katkıyı yapmalıyız. Cennet Bolu’nun havası ve suyu anlamında önemli değişimler yapıldı, yapımlar devam ediyor. Bir önemli olan da tüm atıkların bertaraf edilmesi, bertaraf edilirken de enerji olarak artıya çevrilmesidir.

Enerji diye süslü laflarla teşvikten bahseden siz vekiller değil misiniz? İşte size bir taşla birçok kuş vurma şansı. 3 dönem vekil olduğunuz Bolu’da “gök kubbede bir hoş seda” bırakmak istiyorsanız fırsat ayağınıza geldi. Tabi elinize yüzünüze bulaştırmazsanız!

Bu yatırım ülke genelinde yapılarak hizmete giren, Bolu’da da yer konusu tartışmalı olan şehir hastanelerinden daha ciddi bir iş. (Bolumuzda sağlık ve eğitimdeki ileri seviyeyi yakalamamızın tek gerçeği Rahmetli İzzet Baysal ve Vakfıdır ki, sorun minimize edilmiştir.)

Bu yatırım Karacasu’dan başlayıp Köroğlu Dağlarına kadar hazırladığınız turizmde 5.bölge kurgusundan da önemli.

Bu yatırım kanatlı sektöre ve hayvancılığa verdiğiniz destekten çok daha önemlidir. Bu projede doğayı katletmek değil, doğayı korumak, doğaya sahip çıkmak, yarınlardaki enerjiyi garanti altına almaktır.

Geleceğimiz olan projeye tüm yurttaşlarımızın destek vermesi gerekiyor. Sizler bakan olamadınız ama hiç değilse yarınların projesine destek olun! Öncü olarak da siz seçilmişler olmalısınız. Aksi halde gök kubbede şirket elemanlarına statü, vasıfsız elemanlar koltuk, tanıdıklara iş bulanlar olarak kalacaksınız. Benden uyarması, sonra uyarmadı demeyin…

İstihdam seferberliğinin hız kazandığı bu günlerde sizlerden adil davranmanızı istesem! Mesela ilçe, belde belediyelerine İş-kur eliyle gönderilen işçileri adil dağıtamazmısınız? Partinize ait belediyelere 30 işçi, olmayanların 5 işçi göndermeniz size destek verenlere ayıp değil mi? Aldığınız oylara yapılan bir ihanet değil mi? Elinizi vicdanınıza koyun ve yarın hesap vereceğinizi unutmayın…