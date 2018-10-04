Haber: Aysun BEYKOZ

27. Dönem 2. Yasama yılını 1 Ekim Pazartesi günü açan TBMM’de dün de ilk grup toplantıları gerçekleştirildi. AK Parti Grubu da dün yeni yasama yılının ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilirken, AK Parti Bolu Teşkilatları da İl Başkanı Nurettin Doğanay öncülüğünde kalabalık bir partili grubuyla AK Parti Grubu Salonundaki yerlerini aldılar.

AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Grupta yaptığı konuşmayı Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ile birlikte takip etti.

Grup toplantısının ardından Doğanay ve Bolu Teşkilatı mensupları, Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü ’ye hem 27. Dönem Milletvekili olmaları hem de Yeni Yasama yılı dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ziyarette bir konuşma yapan Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü; “1 Ekim tarihi itibariyle Bismillah diyerek Yeni Yasama Yılını açtık. Hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum. AK Partiye büyük bir medeniyet çınarının dalı gibi görüyorum ve büyük bir medeniyet hareketidir. Geldiği bir nokta var. Türkiye’ye ilişkin söylemleri, muradı, hayalleri ve beklentileri var. Türkiye’nin zorlu süreçlerden geçmesine karşılık; büyüyen, gelişen ve değişen bir Türkiye var. Yola çıkarken 3 muradımız vardı;yolsuzluk, yasaklar ve yolsuzluk la mücadele demiştik. Biz milletin efendisi değil hizmetkârıyızdemiştik. Türkiye geldiği nokta itibari ile 31 milyar dolar gayri safi 850 milyar dolara yükselerek 3.7 kat büyüdü. Eğitimden sağlığa ekonomiden sosyal hayata dair gerçekten müthiş bir başarı öyküsüne adım attı ve yürüdü. Bu medeniyet hareketine şahitlik eden teşkilatlarımız vardı. İl Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız vardı. Hamdolsun şuan Türkiye iyi bir noktadadır” dedi

Teşkilatlar tarafından yapılan ziyaretin kendisi için çok daha farklı bir anlam taşıdığını söyleyen Bolu Milletvekili Arzu Aydın, 24 Haziran seçimleri öncesine kadar İl Kadın Kolları Başkanı olarak Teşkilatlarda hizmet ettiğini hatırlattı. Arzu Aydın; “APPartiye ve Bolu’ya dönük beklentilerimiz var. Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinledik ve bütün konuşmasının içeriği yerel seçimlerdi. Yerel seçimlerle alakalı birçok mesaj verdi. İlk olarak liyakat dedi.Sonrasında kimin adamı olduğunun veya kimin tanıdığı olduğunun önemi yoktur dedi ve son olarak belirli grup ve derneklerde görev almış olmasının önemi yokturdedi. AK Partiye gönül vermiş olmanın önemli olduğunun altını çizdi. Aslında asıl altını çizmiş olduğu İl Başkanıyla, Tüm Teşkilatıyla beraber, birlik ve beraberlik ruhuyla Ak Partiyi yine Yerel Seçimlerde bir kez daha zafere götüreceğinin altını çizdi. Hamdolsun bugün 2 Milletvekili buradayız teşkilatımızla bir aradayız. Bu birliktelikle Bolu Belediyesinde mevcut bayrağımızı yine aynı yerinde tutarak Belediye’ye emin adımlarla yürüyeceğimize canı gönülden inanıyorum” diye konuştu.

AK Parti Bolu İl Teşkilatlarındaki birlik ve beraberliğe vurgu yapan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay konuşmasında; “24 Haziran seçimlerinin ardından Meclis, kısa bir süre çalışarak tatile girdiği için hayırlı olsun ziyaretine gelememiştik. Bugün hem Grup toplantısı hem de Vekillerimize hayırlı olsun ziyareti için buradayız. Bolu’muzun her sorununa hâkim ve çözüm noktasında üstün gayretleri olan, Ankara’da elimiz, ayığımız, kulağımız olan Sayın Vekillerime öncelikle teşekkür ediyorum. Birliğin ve beraberliğin olduğu yerde öncelikle muhabbet oluyor. Muhabbetin olduğu yerde ortaya bir sonuç çıkıyor. Biz 24 Haziran seçimlerinde çok istememize karşılık ne yazık ki Meclise 3 değil, 2 Vekil gönderebildik. Ama inanıyorum ki ilk seçimlerde inşallah Meclise 3 tane AK Partili Vekil göndereceğiz. Rabbim böylesine güçlü birlik ve beraberliğe sahip teşkilatlara İl Başkanlığı yapmaya nasip ettiği için şükür ediyorum” ifadelerini kullandı.