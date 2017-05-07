Haber: BMA

2016-2017 Eğitim Öğretim yılının sonuna doğru yaklaşılırken veliler de unutulmadı. Eğitim-öğretim yılı boyunca düzenli bir şekilde bilgievine gelerek rehberlik saatlerine ve HİK (Herkes İçin Kütüphane) Projesi kapsamında verilen eğitimlere katılan veliler kahvaltı programında buluştular. 2.3. ve 4. Sınıf öğrencileri velilerinin katıldığı program, sıcak ve samimi bir ortamda geçti.

Veliler, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a verilen hizmetlerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.