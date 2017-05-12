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12 Mayıs 2017 Cuma
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    • Veliler Vali Baruş’a seslendi

    İlkokullarda düzenlenen öğrenci gezileri hakkında şok bir iddia öne sürüldü. Veliler tarafından gelen iddiada okul yönetimlerinin ihale yapmadan gezileri tek bir firmaya verdiği söylendi.

    12 Mayıs 2017 Cuma 13:15
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    Veliler Vali Baruş’a seslendi

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu Valisi Aydın Baruş’a seslenen veliler okullarda düzenlenen gezilerden şikayetçiler. Gezilerde diğer firmalara teklif dahi götürülmeden gezileri tek bir firmaya yaptırdıklarını iddia eden anne ve babalar “Öğrenci velilileri Para kazanmanın her geçen gün zorlaştığı şu günlerde okullara para yetiştiremiyoruz onu bunu bahane ediyorlar devamlı para istiyorlar bizlerde çocuklarımız mutsuz olmasın zarar görmesin diyerek  istediklerini yapmaya çalışıyoruz.Okullarımız için Nisan ve mayıs aylarında okul yönetimleri devamlı gezi turları düzenleniyor iyi gezsinler de okul idareleri bazı kuruluşlarla anlaşmışlar ihale yok fiyat alma yok, araştırma yok ,teklif alma yok,fahiş fiyatlardan turları düzenliyorlar. Okul yönetimi asıl işi olan eğitimle uğraşmalı okul rantlarından para koparacağız diyerek bir blok not ve bir kutu çikolata için gerek okullarımızın ve gerekse çocuklarımızın üzerinden rant yapmamalıdırlar, okullar eğitim yuvası olmalı, rant kapısı olmamalıdır. Özellikle Bolu merkezdeki öğrenci sayıları fazla okullar gezi organizasyonlarını bir iki firmayla anlaşma dahilinde yapıyorlar ilde mevcut diğer seyahat acentalarından fiyat teklifi dahi almıyorlar. Okul müdürleri kendi kafalarına göre öğretmenlerden bir gezi kolu oluşturmuşlar onlar ne derse o oluyor onlar nereyi isterse oraya gidiyorlar işin garip tarafı gezmek isteyen çocuklarımız ancak onların yerine  öğretmenler gidilecek yerlere karar veriyorlar. Burada bizlerin ve çocuklarımızın haklarına tecavüz ediyorlar. Bolu valimiz Aydın Baruş’un bu konulardaki hassasiyetini biliyoruz bu kayıt dışı olaylara el koymalı çocuklarımızın ve okullarımızın hakları korunmalıdır” diye sitem ettiler.

    Aynı zamanda bazı okul idarecilerinin odalarında  bazı acentaların notluk kâğıtlar ve şirket isimlerinin olduğu çikolataların  bulunduğu öğrenildi. Okulların rant kapısı haline geldiğini belirten Veliler, “Okullarda okuyan çocuklar bizim çocuklarımız. Kaliteli hizmet sunmak zorundayız. Bu konuda sizler vasıtasıyla da yetkilileri uyarmak istiyoruz okul rant kapısı olmamalı öğretmen ve idareci kendi işini yapmalıdırlar. Bu işleri okul aile birliği bizleri temsilen çalışmalardan bilgi vermek şartıyla, gerekirse ihale yapmalı bir çok şirketten fiyat teklifi almalı ve kim kanunlara ve ihaleye uygun fiyat veriyorsa o işi yapmalıdır dediler. Öte yandan bazı velililer bu çocuklar bizlerin çocuklarıdır onun için bu konularda veliler duyarlı olmalıdırlar. Bu çocuklar geleceğimizdir ve geleceğimizle kimsenin oynamasına izin vermeyelim.” ifadesini kullandılar.

    Anahtar Kelimeler: İlkokullarda, Düzenlenen, öğrenci, Gezileri, şok

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