Velilere LGS kontenjanı müjdesi

Haber: N. Halid Altundal

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kontenjan konusuna açıklık getirdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, sınavla alım yapan okullarda kontenjan artışı olup olmayacağına ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın şöyle bir beklentisi var, 'Geçen sene yaklaşık 120 bin civarında öğrenci, sınavla alan okullara yerleştirildi fakat bu sene öğrenci sayısı arttı. Bu 120 bin öğrenci devam ettiğinde öğrencilerin stresi artıyor ve 'biz o 120 binin içine nasıl gireceğiz.' Bu işin müjde tarafı şu, biz 120 bin olarak bakmıyoruz, yüzde 10 civarında olarak bakıyoruz. Yani öğrencinin sınavla alınacak kısmının yüzdelik dilimi önemli. Yani okullarımızda 120 bin kişilik kontenjan var, dolayısıyla yine 120 bin kişi alacağız diye bir bakış açımız yok. Geçen sene yüzde 10 civarında aldıysak, bu sene de bütün öğrencilerimizin yüzde 10'unu alacağız” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZI ASLA MAĞDUR ETMEYİZ”

Velilere ve öğrencilere stres yapmamaları konusunda çağrıda bulunan Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Velilerimiz, öğrencilerimiz strese girmesinler. Biz bununla ilgili en az bir senedir çalışıyoruz. Okul okul, mahalle mahalle, ilçe ilçe... Sayın Valilerimizle de beraber her bir ilçe, il müdürümüzle defalarca toplantılar yapıp, sınıf sınıf çalışmalar yapıyoruz. Bu konuyla ilgili her türlü tedbir alınıyor, merak etmesinler” dedi.

Velilerde stres oluşturan "Acaba bu yüzde 10 olmazsa yine geçen seneki gibi olursa" faktörünün ortadan kaldırıldığını belirten Bakan Selçuk, ayrıca şunu söyledi: "Biz çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz. Rahat olsunlar onlar için de kontenjan oluşturduk."