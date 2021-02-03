Velioğlu’nun acı günü

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu’nun bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören annesi Emine Velioğlu hayatını kaybetti. Merhume Emine Velioğlu’nun cenazesi, bugün (Çarşamba) Karacasu Merkez Camii’nde öğleden sonra kılınacak olan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verilecek.

BGC Başkanı Bülent Velioğlu, annesinin vefatını sosyal medya hesabından yaptığı şu duygusal paylaşımla ifade etti: “Pamuk yüzlü canım anam Emine Velioğlu amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Rabbim Peygamber Efendimize komşu eylesin İnşAllah… Allah rızası için annem için sizlerden Fatiha dilerim… Cenazesi bugün (03.02.2021) saat 14.00’da Karacasu Merkez Cami’nde (köy içi) kılınacak cenaze namazı sonrasında köy mezarlığına defnedilecektir. Rabbim sizlere sağlık huzur versin.”