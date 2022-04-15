Verdiklerini alacaklar!

Haber: Erdal Tanrıverdi

Petrol fiyatları Rusya ve Ukrayna savaşı yüzünden dalgalı seyretmeye devam ediyor. Son olarak brent petrolün fiyatı 104 doları civarında. Petrol fiyatı artıkça Türkiye'deki akaryakıt fiyatları her geçen gün artıyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz Pazartesi gecesinde 1 lira 4 kuruş indirim yapılan motorine, 4 gün sonra 1 lira 75 kuruş zam gelmesi halinde, verilen indirim fazlasıyla geri alınacak.