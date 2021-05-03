Vergi beyannamesi için karar

Bu yılın birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Vergi beyannamesi için karar

Haber: N. Halid Altundal

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından gelir ve kurum vergi beyannameleri ile tahakkuk eden vergilerin ödenmesine ilişkin karar aldı. Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinde konuyla ilgili olarak bir duyuru yayınlandı. Yapılan duyuruda, “17 Mayıs 2021 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2021 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs 2021 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs 2021 günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacaktır” ifadelerine yer verildi.

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