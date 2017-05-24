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24 Mayıs 2017 Çarşamba
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    • Vergi dairesi hafta sonu açık

    Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırılan vergi borçlarının ödenmesine ilişkin, ”Bu hafta sonu Cumartesi ve Pazar bütün vergi daireleri açık. Sabah 09.00’da daireyi açacağız, akşam tahsilat bitene kadar açık tutacağız” dedi.

    24 Mayıs 2017 Çarşamba 13:23
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    Vergi dairesi hafta sonu açık

    Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ankara’da düzenlenen Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Zirvesi’ne katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Ağbal, “Kayıt dışı ekonomi konusunu detaylarıyla tartışacağımız bir çalıştayı hep beraber başlatıyoruz. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele noktasında yapmamız gerekenleri beraber tartışıp, konu ile ilgili yaptıklarımızı ve bundan sonra yapacaklarımızı gözden geçirme imkanına kavuşacağız” diye konuştu.

    Geçen sene Ağustos ayında yasalaşan “Yeniden Yapılandırma Yasası” ile vadesinde ödenmemiş borçlar için 36 aya varan taksitlerle bu borçların ödenmesi imkanını sağladıklarını belirten Bakan Ağbal, “Bu düzenleme sayesinde mükelleflerimiz vergi, prim ve diğer kamu borçlarını 36 aya kadar ödeyebilme imkanına kavuştular. Yine bu yasa çerçevesinde borçlar üzerinden hesaplanan ve yıllık yaklaşık yüzde 16.80 olan gecikme zammı telkin ettik ve bunun yerine yıllık TÜFE oranını da daha düzgün kuralları bir gecikme faizini öngördük. Geçen sene Ağustos ayında yapmış olduğumuz bu yasal düzenleme mükelleflerimize, vatandaşlarımıza sosyal güvenlik ve diğer kamu idarelerine olan borçlarının ödemede büyük bir kolaylık sağladı. Böylelikle uzun süredir birikmiş olan kamu alacaklarını biz bu yolla alma imkanına kavuşmuş olduk. Bu yasa mükelleflerimize ve vatandaşlarımıza ödeyecekleri borçlar bakımından önemli kolaylıklar getirdi” ifadelerini kullandı.

     

    1.3 milyon trafik cezası

    Çok sayıda vatandaşın Gelir İdaresi Başkanlığına trafik para ceza borcu, motorlu taşıt borcu, askerlik para cezası, nüfus para cezaları olduğunu hatırlatan Ağbal, bu borçları Yeniden Yapılandırma Yasası çerçevesinde değerlendiklerini belirterek, “Bu borçlarda da aylık gecikme zammı yüzde 5. Halbuki burada da aylık yüzde 5 zammı ödemek yerine yıllık yüzde 3,5 bir faiz ödeyerek ödeme imkanına kavuşacaklar. Geçen sene Ağustos ayında biliyorsunuz bu yasayı çıkarttık. Başvuruları Kasım ayı içerisinde aldık. Şimdi kamuoyunun bilmesi açısından bu yasa kapsamında vergi mükelleflerimizin vergi dairelerine olan borçlarını yapılandırma kapsamına almış olduk. Yine Gümrük İdaresine olan gümrük vergisi borçları yine kapsama giren bir borç olduğunu da söylemek isterim. Yine özellikle 956 bin vatandaşımızın şu anda ödenmemiş motorlu taşıt borcu var. Bunu da Yeniden Yapılandırma Kanunu içerisine almış durumdayız. 1.3 milyon vatandaşımızın ise trafik para cezası borcu var. Bu borçlarda şu anda bu yapılandırma çerçevesinde yapılandırılmış durumdalar. Vatandaşlarımızı ilgilendirmesi açısından askerlik para cezası ve nüfus para cezaları, karayolu taşıma ve karayollarının usulsüz geçiş cezaları, öğrenim kredileri da bu yeniden yapılandırma çerçevesinde ödeme imkanı getirdik” açıklamasını yaptı.

     

    120 milyar lira yapılandırdık

    Yeniden Yapılandırma Yasası çerçevesinde yapılandırdıkları borçlara ilişkin rakamlara değinen Ağbal, “Yaklaşık vergi dairelerinde 80 milyar, Sosyal Güvenlik Kurumuna da 40 milyar olmak üzere 120 milyar liralık alacağı yapılandırdık. Şu ana kadar bu yapılandırma kapsamında 18.2 milyar lira da tahsilat yaptık” dedi.

     

    Çarşamba günü son

    “Maliye olarak da, Gelir İdaresi olarak da bu alacakların peşine düşeceğiz” diyen Bakan Ağbal, “O kadar çok seçenek var ki, 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İster gündüz, ister gece ne zaman ödemek isterseniz isteyin bütün kanallar açık. Herhangi bir bankaya gidip borcunuzu oradan ödeme imkanınız var. Vergi dairelerinden ödeme imkanınız var. Bu hafta sonu 27-28 Mayıs Cumartesi ve Pazar bütün vergi daireleri açık. Sabah 09.00’da daireyi açacağız, akşam tahsilat bitene kadar açık tutacağız. Vergi dairesine gelen bütün arkadaşlara kapımız açık. Çarşamba günü son gün gece saat 24.00’te kadar ister vergi dairelerinde, isterlerse de bankalarda ödemeleri yapabilecekler” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: Maliye, Bakanı, Naci, Ağbal, Yeniden

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