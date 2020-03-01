Vergi Haftası Gerede’de kutlandı

Haber: BMA

24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında tüm yurtta kutlanan Vergi Haftası kapsamında geçtiğimiz günlerde Gerede Vergi Dairesi Müdürü Eyüp Yiğit ve personeli Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’a ziyarette bulunurken Başkan Mustafa Allar da bir gün sonra iade-i ziyarette bulunarak Vergi Dairesi Müdürü Eyüp Yiğit’in ve tüm personelin vergi haftasını kutladı.

“VERGİ TOPLUMUN GELİŞMİŞLİK SEVİYESİNİN BİR GÖSTERGESİDİR”

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar vergi haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, “ Her bireyin vergi konusunda bilinçli ve bilgili olması gerekiyor. Ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için verginin önemi de bir o kadar artıyor. Vergi uygulaması toplumun ve insanların gelişmişlik seviyesinin bir göstergesidir. Vergi, vatandaşlarımızın kazançları doğrultusunda adil bir şekilde sağlanan gelirdir. Bu gelir hizmet olarak vatandaşlarımıza dönecektir. Bu vesileyle Vergi Dairesi Müdürü Eyüp Yiğit’in ve tüm personelin vergi haftasını kutluyorum” ifadelerine yer verdi.