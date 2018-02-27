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27 Şubat 2018 Salı
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    Bolu Defterdarı Zekai DEDE, 29. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında BESOB’u ziyaret etti.

    27 Şubat 2018 Salı 10:52
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    Vergi Haftası kutlanıyor

    Haber:BMA

    Bolu Defterdarı Zekai DEDE, Defterdar Yardımcısı Mehmet Cici, Vergi Dairesi Müd. Vekili Hasan Güneç, Muhasebe Müdür Vekili Nermin Şarışınoğlu ve Defterdarlık Uzmanı Yaşar Bayram ile beraber 29.Vergi Haftası Etkinlikleri kapsamında Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret ettiler.

    Bolu Defterdarı Zekai Dede ve arkadaşlarını Birlik Başkanı Tahir Gayret ve Birlik Başkan Vekili Selahattin Ayen karşıladı. Defterdar Zekai Dede Vergi Haftası nedeniyle bu ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini belirterek Birlik Başkanı Tahir Gayret’e çiçek verdi. Birlik Başkanı Defterdar ve arkadaşlarına ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek çiçeği bütün esnaflar adına aldığını söyleyerek teşekkür etti. Ziyaret esnaf ve sanatkârların sorunları ve bunların çözüm yolları hakkında istişare ile son buldu.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Defterdarı, Zekai, DEDE, 29.

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