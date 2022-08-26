Vergi kayıtlarını kontrole davet duyurusu

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 83'ncü maddesi uyarınca Oda Meslek Komiteleri ve Meclis seçimlerine seçmen olarak katılabilmek, Meslek Komiteleri ve Meclise üye seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur.

Üyelerimizin vergi mükellefiyetlerine ilişkin Oda kayıtları 25 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE ila 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE günü mesai saati bitimine kadar hafta içi her gün 08:30 – 17:30 saatleri arasında Oda Genel Sekreterliği’nde incelemeye açık olup, hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvuruların yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

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Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2022, 09:48