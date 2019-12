Vergi rekortmenleri belli oldu

Haber: N. Halid Altundal

2018 yılı vergilendirme dönemine ait vergi mükelleflerinin “ilk 100 listesi” kamuoyuyla paylaşıldı. Bolu İl Defterdarlığı tarafından açıklanan Vergi Rekortmenleri listelerine göre Kurumlar Vergisinde 16 milyon 513 bin 589 lira 30 kuruş ile Bolu Çimento ilk sırada yer aldı. Gelir Vergisinde ise rekor 711 bin 404 lira 57 kuruş ile tıbbi ürün satışı alanında Durmuş Erhan’ın oldu. Gayrimenkul Sermaye İradı(GMSİ) alanında ise gelir vergisi en yüksek olan kişi isminin açıklanmasını istemedi.

Kurumlar vergisi listesinde 14, yıllık gelir vergisi listesinde 35, GMSİ gelir vergisinde ise 23 adının açıklanmasını istemeyen gizli isim bulunuyor.

Listelere göre ilk 10 sıra ise şu şekilde oluşmuş durumda:

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENLERİ

1-BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. - 16.513.589,30 TL

2-BEYPİ BEYPAZARI TAR. ÜRETİM PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş. - 14.400.331,42 TL

3-GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - 5.697.020,52 TL

4-KARADENİZ DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. - 3.672.919,74 TL

5-Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen

6-GBS GENTAŞ BOLU LAMİNE LİF LEVHA ENTEGRE AĞAÇ SAN. VE TİC. A.Ş. - 2.829.051,23 TL

7- AK PİLİÇ TİCARET LİMİTED ŞTİ. - 2.797.257,92 TL

8- ARBA KİMYA DERİ İML. SAN. NAK. VE EĞİTİM HİZM. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ. - 1.658.483,00 TL

9- ER PİLİÇ ENTEGRE TAVUKÇULUK ÜRETİM PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. - 1.600.716,19 TL

10- ERPA LOJİSTİK GIDA PAZARLAMA VE VETERİNERLİK HİZ. LTD. ŞTİ. - 1.336.406,65 TL

YILLIK GELİR VERGİSİ REKORTMENLERİ

1-DURMUŞ ERHAN - 711.404,57 TL

2-Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen

3-ŞÜKRÜ ZENGİN - 485.667,25 TL

4 Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen

5-MEHMET TANJU ÇİZMECİOĞLU - 390.623,31 TL

6-MUSTAFA KUZU - 337.793,89 TL

7- Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen

8- Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen

9-AHMET ÖZMEN - 251.286,92 TL

10- Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen

GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (GMSİ)

1- Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen

2-MEHMET TAMER ÇİZMECİOĞLU - 660.496,64 TL

3-MEHMET ZENGİN - 580.060,40 TL

4-BURHAN ÇELİK - 426.931,09 TL

5- Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen

6-MUHTEREM ÖZKAN - 395.612,51 TL

7- Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen

8-YAKUP KADRİ YENİCE - 310.102,72 TL

9- Bilgilerinin açıklanmasını istemeyen

10-YURDAER KALAYCI - 161.999,63 TL