Vergi yapılandırması için son 12 saat

Haber: C. Kutay Aykan

1 Şubat’ı 2 Şubat’a bağlayan gece sona erecek olan yapılandırma süreci kapsamında MTV, SGK, KYK, Bağkur, trafik cezası gibi pek çok vergi kaleminde borçlar yeniden hesaplanacak. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ‘borç yapılandırması’ e-Devlet ya da İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesinden online olarak yapılacak. 7256 sayılı yapılandırma kanunuyla gerçekleştirilecek olan yapılandırma fırsatında, borcunu tek seferde ödeyenler faiz silme olanağından yararlanabilecek. Yapılandırma borç başvurusunda İnteraktif Vergi Dairesi girişini sağlamak için kullanıcı kaydı ya da E-Devlet şifresi gerekiyor. 7256 sayılı yapılandırma kanunuyla gerçekleştirilecek olan yapılandırma kapsamında ödeme işlemleri 18 aylık taksitler ve 36 aylık vadeyle tamamlanacak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR

Mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilir. Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilir. Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

Belediyeye borcu olan vatandaşlar ise borçlarına ilişkin sorgulamayı aşağıdaki linkten yapabilirler.

T.C. Kimlik No ile borç öğrenme:

https://ebelediye.bolu.bel.tr/web/guest/63

Sicil No ile borç öğrenme:

https://ebelediye.bolu.bel.tr/web/guest/47

Hesaplama ve Yapılandırma Aracı (7256 Vergi Yapılandırma)

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