Vergilere zam geliyor

Haber: Birol Ertunç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve TBMM ye sunulan 11'inci Kalkınma Planı'nda ev ve arsa gibi gayrimenkulü olanların vergi yükünü artıracak kritik düzenlemeler yer alıyor. Emlak Vergisi sisteminin değiştirilmesini öngören planın hayata geçirilmesi durumunda ilimiz Bolu’da da ev ve arsa gibi gayrimenkullerden yılda iki taksitle alınan emlak vergileri çok daha yüksek tutarlara çıkarılacak. Bolu’daki emlak piyasasını derinden etkileyeceği öngörülen plan ile iki ve daha fazla konut sahibi olanların ödeyeceği tapu harçları da yükselecek.

BELEDİYE GELİRLERİNİ ARTIRAN PLAN

Plana göre, yerel yönetimlerin mali yapılarını güçlendirmek amacıyla öz gelirlerini artırmaya yönelik olarak Belediye Gelirleri Kanunu'nda bir dizi değişiklikler yapılacak. Yerel yönetimlerin en önemli gelir kalemlerinden birini de emlak vergileri oluşturuyor.

KONUT SAHİPLİĞİ ÇOK DAHA PAHALI HALE GELECEK

Planda, “Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecektir” denildi. Vergilemede piyasa fiyatlarının esas alınması halinde Emlak Vergisi tutarlarının çok yükselebileceğini belirten uzmanlar, bunun da konut sahipliğini çok daha pahalı hale getirebileceğini ifade etti. Plana göre, konut sahipliği tıpkı bankalardan elde edilen faiz ya da borsa geliri gibi görülerek bu mantıkla vergilendirilmeye başlanacak.

İKİNCİ VE SONRAKİ ALIMLARDA ARTIŞ OLACAK

Emlak vergilerinin yeniden gözden geçirilmesinin yanı sıra 11. Kalkınma Planı ikinci ev alımlarında büyük değişiklikler de içeren düzenlemelere kapı aralıyor. Planda ayrıca, “İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin düzenleme ve uygulamalar gözden geçirilecektir” ifadesine yer verildi. Planın hayata geçirilmesi halinde ikinci konutların hem alım satımlarında daha yüksek harç ödeneceği hem de emlak vergilerinin çok daha yüksek düzeylere çıkarılacağı ifade ediliyor.