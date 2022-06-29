Vergilerimizi ödemiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Bolu’da, Mayıs 2022’de 1.7 Milyar Lira vergi tahakkuk etti. Bu tahakkuk etmiş vergilerin toplam tahsilatımiktarı ise 624 bin TL oldu. Tahsilatın tahakkuka oranı yüzde 35.5 ile son beş ayın en yüksek oranına ulaştı. Bu oran nisan ayında yüzde 31, mart ayında yüzde 27, şubat ayında yüzde 23,4, ocak ayında ise yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhesabat Genel Müdürlüğü verilerine göre, Bolu’da tahakkuk etmiş Özel Tüketim Vergisi 16 milyon TL. Tahsilat edilen ÖTV ise 10,5 milyon TL. Özel Tüketim Vergisi’nin çok büyük bir oranı Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne ait. 10,3 Milyon tahakkuka, 10,1 tahsilatla, tahsilatın tahakkuka oranı yüzde 96. Petrol ve doğalgaza gelen zamlardan sonra yılın beşinci ayında tahakkuk etmiş vergi 5,8 milyon TL. Bu verginin sadece yüzde 6,8’i yani 394 bin Türk Lirası tahsilat edilmiş. Para cezalarında tahakkuk etmiş vergi ise tam 378 Milyon TL. Tahsilat edilme oranı yüzde 8,4 ile vergi ceza oranından sonra en düşük orana sahip. Vergi cezalarında ise bu oran yüzde 4,6.

Bolu, çevre illere göre de tahsilatın tahakkuka oranında alt sıralarda yer aldı.Karadeniz’de bulunan birçok ile bazla, tahsilat oranı daha düşük olan Bolu, vergi borçlarının yüzde 35,5’ini ödüyor. Bartın yüzde 55,5, Zonguldak yüzde 77,7, Karabük yüzde 47,2, Düzce yüzde 25,4, Kastamonu 58,4 Sakarya yüzde 23,4, Kocaeli 75,1.