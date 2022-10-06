Vergimizi bile kredi kartıyla…

Bolu Defterdarlığından konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre Eylül ayı sonu itibarıyla Bolu ve Gerede Vergi Dairesi’nde, kredi kartları ile fiziksel pos cihazlarından vergi ödemesi işlemi başladı. Bolu Defterdarı Hasan Çelik, vergi yükümlüleri için yeni vergi ödeme uygulamaları hakkında yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamaya göre; “213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir geçici vergi, kurum geçici vergi, gelir stopajı ve KDV vergileri için Ziraat Bankası kredi kartı ile tahakkuk bazlı 200 bin TL'ye kadar, Ziraat Bankası bankamatik kartı ve yabancı ülke kredi kartları ile limitsiz olarak vergi borçları tahsil ediliyor. Özel tüketim vergisi borcu ise Ziraat Bankası kredi kartı ile tahsil edilemezken, Ziraat Bankası bankamatik kartı ve yabancı ülke kredi kartları ile limitsiz olarak tahsil edilebiliyor” denildi.

Öte yandan Vergi Usul Kanunu kapsamındaki usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, vergi zayi cezaları, idari para cezaları, trafik para cezaları ve adli para cezaları ve harçlar da Ziraat Bankası kredi kartı, ziraat bankası bankamatik kartı ve yabancı ülke banka kredi kartları ile limitsiz olarak tahsil edilebiliyor. Fakat gecikme faizi, gecikme zammı ve tecil faizi gibi faizler ile Yüksek Öğrenim Katkı Kredisi, turizm yatırım katkı payı gibi özel tahakkuklar bu yöntemle ödenemiyor.

İl Defterdarı Çelik ayrıca, yurt içindeki diğer bankalara ait banka kredi kartları ile vergi tahsilatı işlemi ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yapacağı protokollerle önümüzdeki dönemlerde aynı pos cihazı üzerinden yapılabileceğini belirtti.