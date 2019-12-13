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Verilmiş sadakası varmış

​​​​​​​Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç adeta tuş oldu. Ne var ki sürücünün burnu bile kanamadı.

Verilmiş sadakası varmış

Haber: C. Kutay AYKAN

Kaza saat 10 sıralarında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İsmayilin Yeri adli işyerinin  önünde meydana geldi. 35 HCU 57 plakalı aracın sürücüsü Ekrem Yıldırım, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol kenarındaki refüje çarparak takla attı ve araç adeta tuş olarak dört lastiği havada kaldı.

İlk başta yaralamalı olarak geçen trafik kazası sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri sürücüyü hiçbir yara almadan karşılarında görünce şaşkına döndüler. Sürücü Ekrem Yıldırım, bu araçtan burnu bile kanamadan kurtulurken, aracın tuş olmuş halini gören vatandaşlar, “Verilmiş sadakası varmış. Allah korumuş” diyerek yorumda bulundular.

Esra Perçin

Esra Perçin

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