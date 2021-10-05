Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Merkez ilçesi Örencik Köyünde yapılan hasatta özellikle Niğşah çeşidinden alınan verim üreticilerin yüzlerini güldürdü.Tarım ve Orman Bakanlığınca 'Yerli ve Mili Çeşitlerin Ulaşmadığı Çiftçi Kalmasın' projesi çerçevesinde Niğde Patates Araştırma Enstitü Müdürlüğü tarafından ilimize gönderilen 'Leventbey, Muratbey ve Niğşah' çeşitlerinin hasadı gerçekleştirildi.

VERİMLERDEN ÇİFTÇİ MEMNUN

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Mevcut çeşitlerin yanında Niğde Patates Araştırma enstitümüzün geliştirdiği yerli çeşitlerin uyumluluğunu görebilmek adına ikinci yılını geride bıraktığımız ekim sezonunda özellikle Niğşah çeşidimiz dekara 3,5-4 ton verimi, lezzeti ve formuyla üreticilerimizin beğenisini kazanmıştır. Verim ve kalitesinden memnun kalan üreticilerimiz geçtiğimiz yıl elde edilen patateslerden tohum alarak bu sene de ekim yapmışlardır” ifadelerine yer verildi.