“Verimliliği ve tasarrufu esas alacağız”

Haber: C. Kutay Aykan

Cumhur İttifakı AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, Kültür Mahallesi sakinleriyle düzenlenen mahalle toplantısında bir araya geldi. Bir sitenin toplantı salonunda düzenlenen mahalle toplantısına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı toplantıda Cumhur İttifakı Adayı Fatih Metin, lehine adaylıktan çekilen MHP’li İbrahim Doğan ile birlikte belediyecilik anlayışını ve projelerini anlatarak soruları yanıtladı.

İLKEMİZ ‘SEVGİ’ VE ‘EKMEK’

Mahalle sakinlerine Gölyüzü Mahallesi’nde doğup büyüdüğünü söyleyen Fatih Metin, Bolu halkı sayesinde geçmişte il başkanlığı, Bolu milletvekilliği ve üç önemli bakanlıkta 7 yıl bakan yardımcılığını anlattı. Şuan da AK Parti ve MHP’nin kurduğu Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olduğunu kaydeden Metin, gönüle değen hayata değer projelerini ise iki temel üzerinden planladığını açıkladı. Metin, “Projelerimizi ‘sevgi’ ve ‘ekmek’ üzerine inşa ediyoruz. Sevgi; gönüle girmek. Yani bir ‘Allah razı olsun’ sözünü duyabilmek. Ekmek ise; iş ve aş. Bütün amacımız bütün hedefimiz bu 2 temel ilke üzerine kurulu.” dedi.

“VATANDAŞIN ONAYI İLE HAREKET EDECEĞİZ”

Metin, “Birlikte yönetim anlayışı” ile hareket edeceklerinden de bahsederek, “Birlikte yönetim anlayışı ile hareket etmeyi amaçlıyoruz. İnşallah yeni dönemde bütün meclis toplantılarımızın halka açık olduğu, encümen toplantısında karar alınırken ilgili sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınacağı, kısacası her şeyi vatandaşına soran, onların onayı ve iradesiyle hareket eden bir belediyecilik anlayışını ortaya koyacağız.” diye konuştu.

HERKES EŞİT FAYDALANACAK

Tüm belediye hizmetlerinden herkesin eşit oranda faydalanacağını vurgulan Metin, “Kim olduğu nereden geldiği hiç fark etmez. Herkes belediye hizmetlerinden eşit faydalanacak. Kişiye özel bir belediye hizmeti asla olmayacak.” ifadelerini kullandı.

“VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU ESAS ALACAĞIZ”

Fatih Metin, belediye kaynaklarını daha verimli kullanılması ve tasarruf konusunda gerekli adımları atacaklarından da bahsederek “Belediyenin parası sizlerin parası... O nedenle bu parayı en iyi şekilde kullanmak bizim asli görevimiz. Her adımımızda verimliliği ve tasarrufu esas alacağız. Her konuda şeffaf olacağız” dedi.