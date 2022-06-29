Veteranlarda Press 14 üst turda



Haber: Erdal Tanrıverdi

Turnuvaya bu yıl ilk defa katılan her iki takım ikinci tur için son maça kadar gösterdikleri mücadele ile öne çıktı. Bir üst tura çıkan takım ise Press14 oldu.

Press14’e ikinci tur için bir puan yeterken İtfaiye Zabıta takımına mutlak galibiyet lazımdı. Karşılaşmada ilk yarı iki takımda hata yapmamak için mücadele etti. Karşılıklı pozisyonlar her iki kalede olurken ilk yarı 0-0 berabere sonuçlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı daha çekişmeli ve heyecanlı bir hal aldı. Sahadan 3 puan almak isteyen İtfaiye Zabıta takımı karşılaşmada Hakan’ın golü ile 1-0 öne geçti. Kalesinde gördüğü şok golün etkisinden çabuk çıkan Press14 serbest atış kazandı. Organize kullanılan serbest atışta Ertan attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Beraberliğin ardından Press14 tecrübeli oyuncularının avantajını iyi değerlendirdi. Press14, skoru korurken karşılaşmadan 1 puanı alıp adını ikinci tura yazdırdı. Press14’in İkinci turda da rakibi 1453 Osmanlıspor oldu.

Taşkestispor:7 Güzelsur İnşaat:5

Taşkestispor ile Güzelsur İnşaat arasında oynanan karşılaşmada 12 gol oldu. Turnuvaya bu sezon ilk defa katılan Taşkestispor son maçında çok istediği 3 puana kavuştu. Rakibini 7-5 mağlup ederek centilmence turnuva maçlarını bitirmiş oldu.

Tuncaylar Madencilik:7 HTS Dizayn:5

Tuncaylar Madencilik ile HTS Dizayn arasında oynanan karşılaşmasında da 12 gol oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmada Tuncaylar Madencilik, Hts Dizayn’ı 7-5 mağlup edip turnuvayı 3 puanla kapattı.