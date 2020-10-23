Veteriner Hekimler güven tazeledi

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurulda Başkanlığa yeniden seçilen Mehmet Ok güven tazeledi. Veteriner hekimlerin güvenini kazanan 14. Dönem Bolu Bölgesi VHO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ok yaptığı açıklamada, “Dolu dolu 2 senemizi arkamızda bırakıp, 14.Dönem seçimlerinde tekrar aday olduk. Başta oy kullanan, telefonla desteklerini sunan meslektaşlarımız olmak üzere tüm meslektaşlarımıza vermiş oldukları destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bu işin bulunduğu yerden daha iyiye götürülmesi gereken bir bayrak yarışı olduğu bilinci ile yeni yönetim kurulumuz ile yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ‘TEK SAĞLIK’ GÜNÜNÜ KUTLAYACAĞIZ”

Pandemi sürecinde aşı çalışmalarında görev alıp, özlük haklarında iyileştirme yapılmayan veteriner hekimler için ‘toplumların ve toplum sağlığının görünmez kahramanlarıdır’ diyen Mehmet Ok açıklamasının devamında ayrıca, “Kazanımlarımız her zaman olduğu gibi öncelikle toplum için olacaktır. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde ‘Tek Sağlık’ gününü kutlayacağız. İnsanlığın teknolojik ve özellikle sağlık sektöründeki kazanımları insan, hayvan ve çevre üzerinde geri dönüşümsüz etkilere neden olmaktadır. Bununla beraber ön görülemeyen birçok faktör sıkı bir ilişki içinde olan insan, hayvan ve çevre etkileşimini olumsuz yönde değişmesine neden olmuştur” ifadelerini kullandı.

“VETERİNER HEKİMLER OLARAK TEK SAĞLIK KAPSAMINDA MÜCADELE ETMEKTEYİZ”

Ok açıklamasının sonunda ise şunları söyledi: “Covid-19 pandemisi de göstermiştir ki sağlık sektörünün bu mücadele yıprandığı hastalıklar insanlardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara bulaşan zoonoz hastalıklar olmuştur. Şarbon, Salmonella, Brusella, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kuş Gribi, Kuduz gibi ülkemiz için de her zaman risk olan pek çok hastalıkla Veteriner Hekimler olarak tek sağlık kapsamında mücadele etmekteyiz.”

14. Dönem Bolu Bölgesi VHO Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Başkan Mehmet OK - Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Genel Sekreter Adem TURAN - Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Muhasip Üye Erkan KABAŞ - Erpiliç Damızlık Üretim Şefi

Üye İbadi MAMUR - Mamur Veteriner Kliniği - Bolu

Üye Yasin ÖZDEMİR - Şahin Veteriner Kliniği – Mudurnu