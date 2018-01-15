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15 Ocak 2018 Pazartesi
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    • “Veterinerin Muhtarlık İşlerinde Ne İşi Var?”

    Bolu Belediye Meclis Toplantısı Ocak ayı 2. Birleşiminde Belediyeye alınan kısmi ve tam zamanlı personeller ile alacakları maaş konusu Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri ile Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz arasında tartışmaya neden oldu.

    15 Ocak 2018 Pazartesi 15:01
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    “Veterinerin Muhtarlık İşlerinde Ne İşi Var?”

    Haber: Semih Baykal

    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleşen Belediye Meclis Toplantısı Ocak ayı 2. Birleşimine plan ve bütçe komisyonundan gelen raporlar damga vurdu. Özellikle tam zamlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli statüde istihdam edilen personellere ödenecek aylık ücretlerin tespiti konusu, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi Mustafa Fahrettin Aksoy ve Erhan Beykoz ile Başkan Alaaddin Yılmaz arasında tartışmalara neden oldu.

    “MESLEK SAHİBİ 14 KİŞİNİN MESLEKLERİNİ YERİNE GETİRMEDİKLERİNE ŞAHİT OLDUK”

    Konuyla ilgili görüşlerini açıklayan Mustafa Fahrettin Aksoy, işe alınan personellerin kendiişlerini yapmadığını iddia ederek; “ Burada almış olduğumuz meslek sahibi 14 kişinin mesleklerini yerine getirmediklerine şahit olduk. Veteriner olarak belediyeye giren bir arkadaşımızın muhtarlık işleri müdürlüğünde sözleşmeli olarak çalışmasını ben anlayamadım. Buna bir anlam veremediğim için bu komisyonda bu karara itiraz ettim. Belediyenin veterinere ihtiyacı yok ise, veterinerin muhtarlık biriminde veya herhangi bir yerde memur olarak kalması halinde hem belediyenin karı olur hem de kişi mesleğini yapmış olur. Onun için her meslek sahibi insanın Belediyede mesleğini yapması şartıyla işe alınmasının doğru olacağını düşüyorum” dedi.

    “NEDEN İSİMLER BİZDEN GİZLENİYOR?”

    Erhan Beykoz ise, işe alınan 14 personelin isimlerinin kendilerine verilmediğini söyleyerek; “Bu çalışan arkadaşlarımızın isimlerini istedim. Ancak arkadaşlar bu isimleri veremeyeceklerini söyledi. Kimdir bunlar? Neden isimler bizden gizleniyor? Bu kişiler sizlerin akrabası, yakını mı? Sonuçta biz komisyon üyesiyiz ve bunları bilmemize hakkımız var. Arkadaşlarımızın çalışmasına elbette itirazımız yok. Bu konuda meclisimizi bilgilendirirseniz iyi olur. Kendi adıma ciddi anlamda bir tedirginlik duyuyorum.”

    “KİMLERİN NE İŞ YAPTIĞIYLA İLGİLİ KONUNUN SORGUSU MECLİS TARAFINDAN SİZE GÖREV OLARAK VERİLMEMİŞTİR”

    Aksoy ve Beykoz’un açıklamalarına cevap veren Alaaddin Yılmaz şunları söyledi; “Belediye ihtiyaç duyduğu anda sözleşmeli olarak personel alır ve çalıştırır. Burada size gelen konu sadece sözleşmeli personele ödenecek tutarlarla ilgili prosedürün gerçekleşmesiyle alakalı bir çalışmadır. Komisyonda Belediye Meclis üyesi olarak sizin göreviniz rakamlarla ilgili kanunun belirttiği kıstaslar içerisinde beğenmediyseniz a b c şıkkı olarak teklif edebilirsiniz. Kimlerin ne iş yaptığıyla ilgili konunun sorgusu meclis tarafından size görev olarak verilmemiştir. Bolu Belediye Meclisi konuyu size havale ederken sadece denmiştir ki,  tam zamlı ve kısmi zamanlı sözleşmeli statüde istihdam edilen personellere ödenecek aylık ücretlerin tespitini yapın demiştir. Sizin göreviniz budur. Bununla ilgili bir açıklamanız varsa Meclis olarak ciddiye alırız. Eğer size tevdi edilen konunun dışında başka bir konuyla ilgilenirseniz görevinizi kötüye kullanmış olursunuz.” Konuşmaların ardından gerçekleşen oylamada karar Ak Partili üyelerin oylarıyla meclisten geçti. 

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclis, Toplantısı, Ocak

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