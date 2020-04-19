Veterinerler köy köy dolaşıyor

Haber: Ceylan Beykoz

Kıbrıscık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tehdidine karşı evde kalan vatandaşların yardımına gitmeye devam ediyor. Daha önce sokak hayvanları için ilçenin belli noktalarına mama ve su istasyonları yapan ekipler şimdi de köy köy dolaşarak hayvanların bakımlarını yapıyor. Kıbrıscık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise “Evinde kal Kıbrıscık bizler sizin için sahadayız sizde bizim için evinizde kalın biz Kıbrıscık ilçe Tarım ve orman müdürlüğü olarak mesai gözetmeksizin çalışmalarımıza devam ediyoruz. Beşeri hekimlik insan içinse Veteriner hekimlik insanlık içindir” ifadelerine yer verildi.