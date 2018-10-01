Haber; Aysun BEYKOZ

Bolu Bölgesi Veteriner Hekimler Odası’nın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Başkan; Mehmet Ok, Yönetim Kurulu Üyeleri; Hakan Akpınar, İbadi Mamur, Erkan Kabaş, Yasin Özdemir.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Genel Kurul sonunda bir açıklamaya yapan Mehmet Ok; “Dünyanın en saygın, ömür boyu ahlak ve sorumluluk gerektiren Veteriner Hekimliği mesleğinin üyeleriyiz. Şahsi çıkar ve siyasi amaç gözetmeksizin ülkemizin çıkarları doğrultusunda Hayvansal üretim, hayvan sağlığı ve refahı, Gıda Güvenliği, Veteriner hak sağlığı ve çevre sağlığı konularında büyük bir azimle çalışarak mesleğimizi birlik ve beraberlik içinde en ileri noktalara taşıyacağız. Oda tarihimizde daha önce görülmemiş büyük bir katılımla gerçekleştirdiğimiz 13. dönem Bolu Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu seçimlerini tamamlamış bulunmaktayız. Şu bilinmelidir ki bu seçimin kazananı ve kaybedeni yoktur. Bizler tüm meslektaşlarımızla beraber büyük bir aileyiz. Bu zamana kadar görevi yürüten eski yönetim kuruluna teşekkür ederiz.