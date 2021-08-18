Veterinerler; “YÖK kanuna uygundur”

Haber: Erdal Tanrıverdi

Prof. Dr. Erol Ayaz, Doç. Dr. Ayhan Çetinkaya, Prof. Dr. Aydın Him, Doç. Dr. Akif Hakan Kurt, Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Prof. Dr. İdris Türel, yazılı bir açıklama yaparak,

Biz akademisyenler BAİBÜ Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktayız ve kendi bilimsel alanlarımızla alakalı lisans ve lisansüstü düzeyde derslere vermekte, araştırma faaliyetleri yürütmekteyiz. Temel Tıp Bilimleri bölümüne atanma şeklimiz mevcut YÖK kanunu çerçevesinde tamamen ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde yapılmıştır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hasta muayene etme gibi hiçbir görev ve sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Kaldı ki, bir veteriner hekimin insan hastaya müdahale etmesi, aynı şekilde bir tıp hekiminin hayvan bir hastaya müdahale etmesi evrensel etik kurallar gereği söz konusu bile olamaz.

Bizler üniversitemizde Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Diş Hekimliği Fakültesi gibi sağlık bilimleri ile ilgili tüm akademik birimlerde, Türkiye’deki tüm Tıp Fakültelerinde olduğu gibi, kendi alanlarımız ile ilgili dersler vermekteyiz. Ayrıca, sadece hayvan sağlığı değil, hayvansal kökenli gıdalar dolayısıyla halk sağlığı alanında da ilgili mevzuatlar çerçevesinde görev yapmaktayız.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 15:30