Veterinerlerden açıklama

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde akademisyen olarak görev yapan 6 veteriner hekim hakkında yazılı bir açıklama yapan Bolu Veteriner Hekimler Odası Şu görüşlere yer verdi; Ülkemizde sağlık sınıfı çalışanı sayılmayan veteriner hekimliği mesleği tüm dünyada tıp, diş hekimliği ve eczacılık meslekleri ile birlikte Sağlık Bilimleri kategorisinde yer almaktadır ve veteriner hekimlik eğitimi fizyoloji, patoloji, mikrobiyoloji, parazitoloji, biyokimya ve anatomi gibi temel bilimlerin eğitimleri ile başlamaktadır. Bu eğitimler, beşeri hekim, diş hekimi ve veteriner hekimler için aynı müfredatı içeren ve hekimliğin temelini oluşturan ortak eğitim alanları olup, dünyada bu eğitimler birçok üniversitede beşeri hekim, diş hekimi ve veteriner hekim adaylarının oluşturduğu ortak sınıflarda verilmektedir.

Bu çerçevede birçok Tıp Fakültesinin temel bilimler bölümlerinin öğretim üyeleri, anabilim dalı başkanları da veteriner hekim kökenlidir.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 16:52