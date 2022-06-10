Veysel Tiryaki’den Orman Bölge Müdürlüğü’ne ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Tarım ve Orman Bakanlığı ve Küresel Çevre Fonu (GEF) iş birliği ile düzenlenen “Bolu’da Agro – Ekolojik Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi” çalıştayına katılmak üzere Bolu’ya gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Veysel Tiryaki Bolu Orman Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bölge Müdürü Mahmut Şentürk bu nazik davranıştan dolayı Bakan Yardımcısı Dr. Veysel Tiryaki’ye teşekkür etti.

Daha sonra Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve İşletme Müdürlerinin katıldığı bir toplantı düzenleyen Bakan Yardımcısı Dr. Veysel Tiryaki, orman yangınları ve ormancılık faaliyetleri hakkında Bölge Müdürü Mahmut Şentürk'ten brifing aldı.

Personelle bir süre sohbet ederek deneyimlerini paylaşan Bakan Yardımcısı Dr. Veysel Tiryaki iyi niyet ve başarı dileklerinin ardından Bolu'dan ayrıldı.