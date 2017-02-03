Haber: Kasım ŞAHİN

Filmin vizyondan kaldırılmasını talep eden Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül şunları söyledi; “Ülkü Ocakları olarak her zaman gençlerimizi vatan ve millet sevdalısı İslam sancağının bekçileri olarak yetiştirmeye Canımız ve kanımız pahasına devam edeceğiz.Ülkemizin dört yanının hainlerle kuşatıldığı şu kritik dönemlerde asla hainliğe ve kahpeliğe geçit vermeyeceğiz.Bu hassasiyet ile PKK seviciliği,teröre terör demekten aciz hatta PKK terör örgütünü masum muamelesi yapan,Şehitlerimizin kemiklerini sızlatan örgüt sempatizanı Mahsun Kırmızıgül'ün yapımcılığında vizyona giren Vezir Parmağı adlı sinema filmini Bolu Ülkü Ocakları olarak protesto ediyor gösterimine izin vermeyen Mersin Anamur belediye başkanımızı ve Kayseri Develi belediye başkanımızı tebrik ediyor aynı hassasiyetle Kıymetli Bolu halkımıza ve Belediye Başkanımız Alaaddin YILMAZ beyfendiye de sizlerin aracılığıyla sesleniyor gereken müdahaleyi yapacağına inanıyoruz.Bizlerin paralarıyla bize kurşun sıkılmasına Türk halkı asla müsaade etmeyecek gereken hassasiyeti gösterecektir.Her türlü ihanet ve bölücülük ile mücadelemiz son nefes,son nefer ve son damla kana kadar sürecektir.Ne mutlu Türk'üm diyene” dedi.