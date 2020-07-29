VEZNELER AÇIK, OTOBÜSLER ÜCRETSİZ

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Belediyesi, Kurban Bayramı’nda dijital su yükleme veznelerinin vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini duyurdu. Konuya ilişkin Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, dijital su kartı abonelerinin bayram tatili boyunca mağduriyet yaşanmaması için veznelerin Pazar günü hariç 10.00 ila 13.00 saatleri arasında açık olacağı bildirilerek, şöyle denildi: “31 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı dolayısıyla dijital su vezneleri; 30 Temmuz Perşembe günü (Arife Günü) 12.30-17.30 saatleri arasında, 31 Temmuz Cuma, 1 Ağustos Cumartesi ve 3 Ağustos Pazartesi günleri ise 10.00 ila 13.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir. Dijital su kartı abonelerimiz belirtilen gün ve saatler arasında veznelerimizden hizmet alabileceği gibi; belediye binası girişinde ve Kent Meydanı Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi yanında bulunan su yükleme noktalarından da günün her saatinde dijital su kartı yüklemelerini kolaylıkla yapabilirler.”

OTOBÜSLER ÜCERTSİZ

Bolu Belediyesi ayrıca, özel halk otobüslerinin 4 günlük Kurban Bayramı boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Konu ile ilgili Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da şehir içi ulaşımı sağlayan özel halk otobüslerimiz 31 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında halkımıza ücretsiz hizmet verecektir. Tüm vatandaşlarımız, 4 günlük Kurban Bayramı boyunca mesire alanları (Abant, Gölcük) hariç tüm güzergâhlarda ücretsiz toplu taşımadan yararlanabilirler” ifadelerine yer verildi.