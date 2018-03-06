Haber: Aysun Beykoz

İstanbul’dan 6 Mart’ta yola çıkan konvoy, Kocaeli ve Sakarya’nın ardından 7 Mart Çarşamba günü Bolu’da olacak. Vicdan Konvoyu, Saat 17:00’de Belediye önünde yapılacak basın açıklaması ile uğurlanacak. Daha sonra Ankara ve Adana’nın ardından 8 Mart’ta Suriye sınırına ulaşması bekleniyor.

Bolu’da olacak konvoy ile ilgili Bolu İHH’dan yapılan açıklamada, “Vicdan konvoyunun amacı; Kadınların, Suriye’de savaşın başından bu yana işkence, tecavüz, infaz, hapis ve mültecilikle büyüyen dramlarına dikkat çekmek Suriye’de savaş sebebiyle haksız bir şekilde tutulan tüm kız çocukları ve kadın mahpusların serbest bırakılması için çağrı yapmak ve girişim başlatmak. Tüm insanlığı savaşlarda kadınların korunması için etkili tedbirler almaya davet etmektir. Biz Bolulu kadınlar olarak yola çıkıyoruz ve “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” sabahı Hatay’dan dünyaya sesleneceğiz. Sembolümüz olan 6 bin 736 adet oyalı yazmayı mahpus kadınlarımızın adına taşıyacağız. ‘Vicdan Konvoyu’ Suriye’deki mazlum kadınların sesidir” ifadeleri kullanıldı.