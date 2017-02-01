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01 Şubat 2017 Çarşamba
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    • Vicdan ve cazdan

    Türk Büro Sen Bolu Şube Başkanı Hasan Fahri Baylav, Hakim ve savcılara yapılacak olan zamları eleştirerek; “Bu artışlarla, adalet dağıtanların vicdanları ile cüzdanları arasına sıkışıp kalmaları asla kabul edilemez” açıklamasında bulundu.

    01 Şubat 2017 Çarşamba 09:51
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    Vicdan ve cazdan
     

      

    Baylav açıklamasını şöyle sürdürdü; Bilindiği üzere Hükümetin yargı teşkilatına Kanun Hükmünde Kararname ile zam yapma hazırlığı içinde olduğu basına yansımıştır. Düzenlemeye göre, hâkim ve savcıların maaşlarında derecelerine göre kademeli olarak artış yapılacak. 1. sınıfa ayrılmış hâkim ve savcılar 2 bin 700 TL maaş artışı alacak. Hâkim-savcı ve bu meslekten sayılanların 1 Ocak'tan geçerli yüzde 3'lük genel maaş zammı ve 15 Ocak'tan geçerli asgari geçim indirim artışına bağlı olarak 10 bin 800 TL'ye ulaşan maaşları, bu zamla birlikte 13 bin 500 TL'ye çıkacak. Meslekte 21 yılını doldurmuş 1. sınıf hâkim ve savcılar için bu, yüzde 25'lik bir artış anlamına geliyor.


    Bu artışlarla, “adalet dağıtanların vicdanları ile cüzdanları arasına sıkışıp kalmaları” asla kabul edilemez. Türkiye şartlarında bugün işe başlayan stajyer hakim-savcı 5.500 – 6.000 TL arası aylık ücret almaktadır. 1. Sınıf hakim-savcılar ise 10.000 TL’nin üstünde aylık gelire sahiptir. Asgari ücretin son yapılan zamla 1.404 TL’ye çıktığı ülkemizde, belli bir kesime asgari ücretin en az 2 katı zam yapılması doğru bir uygulama değildir.



    BU ZAMLA YARGI TEŞKİLATI ZAN ALTINDA KALACAK

    Yapılacak olan bu ayrıcalıklı zam ile yargı mensupları zan altında kalacak ve itibar kaybedecektir. Adaletin tarafsızlığı daha da tartışılır hale gelecektir.


    Adalet hizmeti verenler sadece hakim ve savcılar değildir. Yazı işleri müdüründen, mübaşirine, zabıt kâtibinden, teknik elemanına kadar 60 bini aşkın adalet çalışanı mesai mefhumu tanımadan hizmet sunmaktadır. Adalet hizmeti sunanlar arasında farklı bir uygulama, adalet hizmetlerinin verimini düşürdüğü gibi çalışma barışını da sekteye uğratır.


    Adalet hizmetlerinin olmazsa olmazları, Adliye çalışanlarını yok farz ederek, sadece hakim ve savcılara yapılacak bir zam adı “Adalet Bakanlığı” olan bir kuruma yakışmamaktadır. Ülke insanlarına Adalet hizmeti sunmak için oluşturulan bir kurumun, kendi çalışanları arasında ayrımcılık yapması ve adil uygulamalar yapmaması adalet anlayışına yapılmış olan en büyük darbedir.

    Bilindiği gibi, 14 yıllık AKP iktidarı sürecinde farklı dönemlerde 3 defa hakim ve savcıların ekonomik ve sosyal durumlarını düzeltici kanuni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler sonucu, yargıçların ekonomik durumları önemli ölçüde artırılmıştır. Ancak, bu süreçte de hakim – savcı dışında kalan yargı çalışanları görmezden gelinmiş, hakim – savcı sınıfına yapılan ücret artışlarından diğer adalet çalışanları yararlandırılmamıştır.

     
    BÜTÇEDE ÇEŞİTLİ KISITLAMALARA GİDİLİRKEN, 2.700 TL ZAM KABUL EDİLEMEZ

    Hükümet, ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bütçede çeşitli kısıtlamalara gittiği bir dönemde, hakim ve savcılara yapacağı zamla güven kaybedecektir.


    Özellikle kamu kurumlarında yaşanan personel eksikliği sorunu, ekonomik sıkıntılar bahane edilerek karşılanmazken, Anayasal haklarını kazanmış olan 30 yıldan fazla memuriyet yapıp emekli olanların fazladan çalıştıkları yıllar için verilemeyen ikramiyelerinin bütçede yeterli kaynak olmaması sebebiyle, önümüzdeki yıla devredilmesi gibi gerekçeler de göz önünde bulundurulduğunda hakim ve savcılara yapılacak olan zamlar oldukça düşündürücüdür.
     
    Türk Büro-Sen olarak, Hakim ve Savcılara yapılacak bu ücret artışı zaruretse, aynı zammın tüm kamu çalışanlarına da yansıtılması zaruri olduğunu, her geçen gün yükselen enflasyon ve döviz sebebiyle memurların ekonomik durumlarının daha da kötüye gittiğini, bu nedenle artışın tüm memurlara yansıtılması gerektiğini kamuoyuna saygı ile duyururuz.

    Anahtar Kelimeler: Türk, Büro, Sen, Bolu, Şube

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